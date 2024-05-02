Джерело - Чемпіон.
У четвер, 2 травня, відбудуться перші півфінальні матчі Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.
Італійська Рома прийматиме леверкузенський Баєр, а інша італійська команда Аталанта змагатиметься за путівку до фіналу з французьким Марселем.
Розклад перших матчів 1/2 фіналу
- 22:00*. Марсель — Аталанта
- 22:00. Рома — Баєр
* — Початок зустрічей за київським часом
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.
Паралельно будуть зіграні ще протистояння на стадії півфіналу Ліги конференцій.
Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").
Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.