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Рома зустрінеться з Баєром, Марсель прийме Аталанту: розклад матчів Ліги Європи

Сьогодні 07:21 198 0
Рома зустрінеться з Баєром, Марсель прийме Аталанту: розклад матчів Ліги Європи
#Аталанта, #Марсель, #Рома, #Ліга Європи-2023/24, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 2 травня, відбудуться перші півфінальні матчі Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024. 

Італійська Рома прийматиме леверкузенський Баєр, а інша італійська команда Аталанта змагатиметься за путівку до фіналу з французьким Марселем.

Розклад перших матчів 1/2 фіналу

  • 22:00*. Марсель — Аталанта
  • 22:00. Рома — Баєр

— Початок зустрічей за київським часом

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.

Паралельно будуть зіграні ще протистояння на стадії півфіналу Ліги конференцій.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. 

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