Джерело - Чемпіон.

У четвер, 2 травня, відбудуться перші півфінальні матчі Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Італійська Рома прийматиме леверкузенський Баєр, а інша італійська команда Аталанта змагатиметься за путівку до фіналу з французьким Марселем.

Розклад перших матчів 1/2 фіналу

22:00* . Марсель — Аталанта

Марсель — Аталанта 22:00. Рома — Баєр

* — Початок зустрічей за київським часом

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.

Паралельно будуть зіграні ще протистояння на стадії півфіналу Ліги конференцій.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.