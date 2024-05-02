Астон Вілла прийме Олімпіакос, Фіорентина зіграє з Брюгге: розклад матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 2 травня, відбудуться перші півфінальні матчі Ліги Конференцій УЄФА сезону-2023/2024.

Англійська Астон Вілла прийматиме грецький Олімпіакос, а італійська Фіорентина зіграє вдома з бельгійським Брюгге.

Розклад перших матчів 1/2 фіналу

22:00* . Астон Вілла — Олімпіакос

Астон Вілла — Олімпіакос 22:00. Фіорентина — Брюгге

* — Початок зустрічей за київським часом

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень, 9 травня.

Паралельно будуть зіграні ще протистояння на стадії півфіналу Ліги Європи.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 запланований на 29 травня в грецьких Афінах (стадіон Святої Софії).

Нагадаємо, у перших півфінальних матчах Ліги чемпіонів Боруссія з голом Фуллькруга здолала ПСЖ, а мадридський Реал з українцем Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією.