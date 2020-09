Чарло-молодший нокаутував Росаріо і об'єднав пояси WBC, WBA і IBF

Чемпіон WBC в першій середній вазі Джермелл Чарло (34-1, 18 КО) переміг володаря поясів WBA і IBF домініканця Джейсона Росаріо (20-2-1, 14 КО).

Only question left is WHO’S NEXT? #CharloDoubleheader pic.twitter.com/ygaOKQNIrb