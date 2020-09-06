Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем

Півзахисник Металіста 1925 Антон Савін перед матчем стартового туру Першої ліги проти Ниви Тернопіль зробив пропозицію своїй дівчині.

30-річний гравець був одягнений у футболку з написом "Лі, ти вийдеш за мене заміж?". Дівчина відповіла згодою.

Савін перейшов в харківський клуб лише в липні цього року. До цього він виступав за Полісся, Суми, Полтаву, Гірник-Спорт, Нафтовик, Геліос, Буковину і Сталь. Також грав за вірменський Алашкерт.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua