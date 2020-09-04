Володимир Кличко анонсував свою нову книгу

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу та олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко повідомив на своїй сторінці в Instagram про вихід нової книги.

"Хвилюючий день. Анонсують вихід своєї нової книги: "F.A.C.E. Виклик - Відкрийте силу волі в собі". Книга буде доступна для продажу з 5 жовтня на німецькому ринку, також її можна замовити", - повідомив Кличко-молодший.

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