Володимир Кличко анонсував свою нову книгу

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу та олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко повідомив на своїй сторінці в Instagram про вихід нової книги.
"Хвилюючий день. Анонсують вихід своєї нової книги: "F.A.C.E. Виклик - Відкрийте силу волі в собі". Книга буде доступна для продажу з 5 жовтня на німецькому ринку, також її можна замовити", - повідомив Кличко-молодший.
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Exciting day for me, and I hope you will enjoy the news too!🤩 I am proud and honored to announce my new book today: F.A.C.E. the Challenge - Discover the willpower inside YOU! It will be available from October 5th, starting on the German market and can be pre-ordered immediately. 🙌 #facethechallenge #challengemaster #willpower #announcement #Klitschko #TeamKlitschko #willenskraft
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