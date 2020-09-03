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Легендарний український боксер Володимир Кличко взяв участь в Ukrainian Fashion Week.

2 вересня в рамках Ukrainian Fashion Week відбувся окремий показ моделей одягу для комунальних служб столиці. Справжньою несподіванкою стала поява Кличка-молодшого на подіуму в якості моделі.

Легендарний український боксер презентував форму Муніципальної охорони Києва.

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