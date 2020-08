Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінкович допоміг своєму ФК Сідней перемогти Перт Глорі в півфіналі австралійської А-Ліги.

Ніна, як завжди, вийшов на поле в стартовому складі, відзначився голом на 24-й хвилині та був замінений на 77-й. Підсумковий рахунок зустрічі 2:0 на користь команди Нінковича.

