Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінкович допоміг своєму ФК Сідней перемогти Перт Глорі в півфіналі австралійської А-Ліги.

Ніна, як завжди, вийшов на поле в стартовому складі, відзначився голом на 24-й хвилині та був замінений на 77-й. Підсумковий рахунок зустрічі 2:0 на користь команди Нінковича.

Нагадаємо, серб грав за київське Динамо з 2004 по 2013 роки, а з 2015-го витступає за австралійську команду та вже двічі (2017, 2019) ставав чемпіоном А-Ліги.

У фіналі ФК Сідней зіграє проти Мельбурн Сіті. Гра відбудеться 30 серпня об 11:30 за київським часом.

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