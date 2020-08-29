Джерело - Чемпіон.
Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінкович допоміг своєму ФК Сідней перемогти Перт Глорі в півфіналі австралійської А-Ліги.
Ніна, як завжди, вийшов на поле в стартовому складі, відзначився голом на 24-й хвилині та був замінений на 77-й. Підсумковий рахунок зустрічі 2:0 на користь команди Нінковича.
Who else but Ninko?! 🧙♂️— Sydney FC (@SydneyFC) August 26, 2020
The Maestro put us in the lead with this tidy finish...#SydneyIsSkyBlue #Premi4rs #OneDown #SYDvPER pic.twitter.com/cwxaIOYEeH
Нагадаємо, серб грав за київське Динамо з 2004 по 2013 роки, а з 2015-го витступає за австралійську команду та вже двічі (2017, 2019) ставав чемпіоном А-Ліги.
У фіналі ФК Сідней зіграє проти Мельбурн Сіті. Гра відбудеться 30 серпня об 11:30 за київським часом.
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