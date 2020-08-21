Про нові світові рекорди, дискваліфікацію на чемпіонаті України та анонси забігів - Пейсмейкери

Джерело - Чемпіон.
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У другому випуску:
- Після карантину почали бити рекорди один за одним;
- Лондонський марафон застосує технологію, що стежить за дотриманням безпечної дистанції;
- Японці розробили мобільний додаток, щоб повернути молодь у масовий біг;
- Кращі українські бар’єристки самі організували собі змагання;
- На Чемпіонаті України дискваліфікували переможницю через заборонені кросівки;
- У Вінниці львів'янин пробіг понад 314 км за 48 годин;
- Забіг довжиною півтисячі кілометрів до Дня незалежності;
- Науковці дослідили, які спільні пробіжки впливають на сімейне життя;
- І насамкінець - анонси забігів, що відбудуться незабаром.
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