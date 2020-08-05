Шахтар - Вольфсбург: огляд першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

За кілька годин, донецьки Шахтар розпочне матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з Вольфсбургом.

Нагадаємо, перший матч відбувся аж 12 березня, після чого Лігу Європи було призупинено через пандемію коронавірусу.

Згадуємо перепетії гри в Німеччині в нашому огляді.

Пряма трансляція матчу Шахтар - Вольфсбург о 19:55 на нашому сайті. Також до вашої уваги текстовий онлайн із НСК Олімпійського.

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