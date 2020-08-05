 Ліга Європи повертається! Шахтар зіграє матч-відповідь проти Вольфсбурга | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Європи повертається! Шахтар зіграє матч-відповідь проти Вольфсбурга
Сьогодні 08:20 63
Хей: Усику не вистачить ударної потужності у хевівейті
Вчора 22:55 2072
Каштру: Ми вивчили сильні та слабкі сторони Вольфсбурга
Вчора 20:40 753
Тренер Вольфсбурга: У нас зберігаються шанси на перемогу над Шахтарем
Вчора 20:25 838
Відомий журналіст опублікував зарплатну відомість УАФ
Вчора 19:39 2344
Заховайло: У Луческу є амбіції - довести, що всі ми ідіоти
Вчора 18:55 1349
Маліновський потрапив до ТОП-40 гравців Серії А
Вчора 16:40 1347
Зідан – найкращий тренер світу
Вчора 13:30 3507
Колос підсилився двома гравцями Динамо
Вчора 12:10 3716
Прищепа отримала дискваліфікацію через допінг
Вчора 10:44 3576
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:20 Футбол Ліга Європи повертається! Шахтар зіграє матч-відповідь проти Вольфсбурга 63
08:11 Футбол Фулгем переміг Брентфорд та вийшов в АПЛ 365
4 Серпня 2020
23:55 Баскетбол Хімік підписав першого легіонера 1535
23:40 Футбол Дегтярьов залишив донецький Олімпік 1829
23:25 Футбол Іличич бажає завершити кар'єру після зради дружини 2486
23:10 Футбол Луческу дозволив гравцям Динамо побувати вдома 2262
22:55 Бокс Хей: Усику не вистачить ударної потужності у хевівейті 2072
22:40 Футбол Манчестер Сіті підписав Торреса 2088
22:25 Бокс Визначилася дата бою Санта Крус - Девіс 1503
22:10 Футбол Ювентус хоче підписати Доннарумму 1980
21:55 Футбол Українець дискваліфікований за договірні матчі у Молдові 1986
21:40 Футбол Нападник Динамо: У Луческу є чемпіонська філософія 2516
21:26 Футзал Чемпіон України з перемоги стартував на Кубку Львівщини-2020 1977
21:10 Футбол Додо: Зможемо далеко пройти у Лізі Європи 2081
21:03 Блог Супербол: результати і найкращі голи 18 туру 181
20:55 ММА Хабіб: Затягну Гейджи на дно океану і утоплю його там 2042
20:40 Футбол Каштру: Ми вивчили сильні та слабкі сторони Вольфсбурга 753
20:33 Блог Підтримки чекати немає від кого, - Прищепа прокоментувала дискваліфікацію 936
20:25 Футбол Тренер Вольфсбурга: У нас зберігаються шанси на перемогу над Шахтарем 838
20:10 Футбол Камбек від Sensum, фіаско Метробуду та трилер від Dimino’s Pizza і BSC Aramis 566
19:55 Футбол Селезньов вдруге одружився 4808 1
19:39 Футбол Відомий журналіст опублікував зарплатну відомість УАФ 2344
19:25 Футбол Франков: Від Динамо не варто найближчим часом чекати гучних трансферів 2416
19:10 ММА Вайт: Мак-Грегор не битиметься у найближчі півтора року 2163
18:55 Футбол Заховайло: У Луческу є амбіції - довести, що всі ми ідіоти 1349

Ліга Європи повертається! Шахтар зіграє матч-відповідь проти Вольфсбурга

Сьогодні 08:20 63 0
Ліга Європи повертається! Шахтар зіграє матч-відповідь проти Вольфсбурга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 серпня, чотирма матчами повертається Ліга Європи, яка була призупинена через пандемію коронавірусу.

Донецький Шахтар у Києві на НСК Олімпійському приймати німецький Вольфсбург у матчі-відповіді. У першій грі, яка відбулась 12 березня, гірники здобули виїзну перемогу - 1:2.

Крім матчу в Києві, Копенгаген зіграє з Башахшехіром, Інтер прийме Хетафе, а Манчестер Юнайтед на власному полі зіграє з ЛАСК.

19:55. Копенгаген - Башахшехір (перший матч - 0:1)
19:55. Шахтар - Вольфсбург (2:1)
22:00. Інтер - Хетафе (з одного матчу в Німеччині)
22:00. Манчестер Юнайтед - ЛАСК (5:0)
Коментарі ()