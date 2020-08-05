Ліга Європи повертається! Шахтар зіграє матч-відповідь проти Вольфсбурга

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 серпня, чотирма матчами повертається Ліга Європи, яка була призупинена через пандемію коронавірусу.
Донецький Шахтар у Києві на НСК Олімпійському приймати німецький Вольфсбург у матчі-відповіді. У першій грі, яка відбулась 12 березня, гірники здобули виїзну перемогу - 1:2.
Крім матчу в Києві, Копенгаген зіграє з Башахшехіром, Інтер прийме Хетафе, а Манчестер Юнайтед на власному полі зіграє з ЛАСК.
19:55. Копенгаген - Башахшехір (перший матч - 0:1)
19:55. Шахтар - Вольфсбург (2:1)
22:00. Інтер - Хетафе (з одного матчу в Німеччині)
22:00. Манчестер Юнайтед - ЛАСК (5:0)