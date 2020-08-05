Шахтар - Вольфсбург: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи прийматиме німецький Вольфсбург.

Матч відбудеться в середу, 5 серпня, на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 19:55. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Шахтар - Вольфсбург в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, в першому матчі, який відбувся 12 березня, гірники здобули перемогу - 1:2.

Також 5 серпня, відбудудуться ще три матчі Ліги Європи.