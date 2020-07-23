 Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді | Блоги | Champion.com.ua
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Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді

Сьогодні 19:51 Андрій Твердохліб 483 0
Луческу в Динамо - театр абсурду. Румун нічого не зможе дати команді

Джерело - Чемпіон.

Як грім серед ясного неба, пролунала новина про призначення головним тренером Динамо Мірчі Луческу.

Особливо образливим, враховуючи стосунки Містера з Динамо, це стало для більшості вболівальників клубу. А ультрас уже встигли зробити гучну заяву. Але якщо абстрагуватись від емоцій, чи зможе щось дати румун команді. 

Найголовніше, що слід розуміти - похилий вік румуна. Через 6 днів Луческу відсвяткує своє 75-річчя! І якщо у 80-90-х роках минулого сторіччя, такий вік тренера вигладав би звичною справою, то зараз усе навпаки. Головні перемоги Луческу-тренера - далеко позаду. З початком війни та змушеним від'їздом Шахтаря - Луческу двічі програв чемпіонат України Сергію Реброву, з тріском провалився в Зеніті, там де це було зробити майже неможливо, зважаючи на можливості газпромівської команди, як фінансові, так і адміністративні, а потім безславно очолював збірну Туреччини, на чолі якої здобув лише 23% перемог.

Припустимо, що вік і останні невдачі Містера - просто випадковість і повернемось до Луческу часів Шахтаря. Безсумніву, Шахтар, який знають у всій Європі побудував румун. Але, Луческу був дійсно головною людиної в донецькому клубі. Не Ахметов, не, тим більше, Палкін, а саме тренер! У румуна в Шахтарі були дуже серйозні фінансові можливості, вибудуваний ним же бразильський вектор і беззаперечний авторитет серед гравців, уболівальників і менеджменту клубу. Фактично, Луческу і є автором ідеології гірників, яка з часом, із суперництва на футбольному полі переросла у відверту ненависть із обох боків. Ну і головне - в Шахтарі в Луческу була можливість працювати на довгій дистанції. Усього цього в Динамо у нього не буде!

Дуже важко проаналізувати і зрозуміти вибір Ігоря Суркіса, але, здається, нічого хорошого з цього не вийде. А ось чи зможе людина, яка побудувала Шахтар, добити, разом з братами Суркісами, Динамо - покаже час.

P.S. Тим більше неможливо зрозуміти вибір президента Динамо, згадуючи те, скільки років Луческу поливав брудом, як самого Суркіса, так і Динамо загалом.

 

 

 

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