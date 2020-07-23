Ультрас Динамо про призначення Луческу: Суркіси - в****іться від Динамо

Уболівальників Динамо розчарувало призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера київського клубу.

Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.

"Що ж, ми до останнього вірили, що це якийсь невдалий розіграш, але керівництво клубу втратило усі залишки здорового глузду, честі та гідності. Призначення 74-річного тренера, який неодноразово некоректно висловлювався на адресу Динамо - це плювок в очі усім вболівальникам "Динамо", і суркіси мали б усвідомлювати, які наслідки це потягне за собою.

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Наразі ми звертаємось до всіх працівників Динамо, у яких залишилась хоч крихта самоповаги: все, що вам залишається в нинішній ситуацій - написати заяву на звільнення. А всіх вболівальників, кому болить за Динамо так само, як і нам, просимо слідкувати за повідомленнями нашої спільноти - акції протесту не змусять себе довго чекати".

Суркіси - в****іться від Динамо", - йдеться в повідомленні.