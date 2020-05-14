У цей день, 14 травня 1975 року київське Динамо впевнено перемогло Ференцварош із Будапешта (3:0) та стало першим в історії радянським клубом, який виграв європейський трофей.

18 вересня 1974 року перемогою над софійським ЦСКА Динамо розпочало свій виступ у розіграші Кубку кубків. Повторна зустріч також закінчилось перемогою киян. Далі були обіграні західно-німецький Айнтрахт (3:2 і 2:1), турецький Бурсаспор (1:0 і 2:0) і нідерландський Ейндховен (3:0 і 1:2). У фіналі кияни зустрілись з угорським Ференцварошем, який здобув перемоги над Кардіффом, Ліверпулем, Мальме і Црвеною Звездою.

Фінальний матч відбувся 14 травня 1975 року на базельському стадіоні Санкт-Якоб за присутності 13 тисяч глядачів. Забивши на 17-й хвилині "швидкий" гол (Володимир Онищенко), кияни дуже впевнено провели гру і здобули перемогу 3:0 (голи забили Онищенко та Блохін). Це був перший випадок, коли радянський клуб виграв європейський клубний турнір.

Кубок володарів Кубків-1974/1975

Динамо - Ференцварош 3:0

Голи:1:0 - 17 Онищенко 17, 2:0 - 39 Онищенко, 3:0- 66 Блохін.

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