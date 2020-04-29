Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні відзначається Всеукраїнський день футболу. 28 років тому збірна України зіграла свій перший матч в історії.
29 квітня 1992 в Ужгороді українська команда поступилася збірній Угорщини (1:3). Першим автором голу в складі синьо-жовтої команди став форвард Чорноморця Іван Гецко.
З того часу збірна України пробилася до чвертьфіналу чемпіонату світу в Німеччині в 2006 році, а також двічі виступала на європейських першостях. Динамо доходило до півфіналу Ліги чемпіонів, а Шахтар виграв Кубок УЄФА. Нападник української збірної Андрій Шевченко став володарем Золотого м'яча 2004 року. Молодіжка тріумфувала на чемпіонаті світу 2019 року!
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Сьогодні — Всеукраїнський день футболу! 29 квітня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України 28 років тому, 29 квітня 1992-го, національна збірна України провела свій перший матч. Зустріч в Ужгороді з Угорщиною завершалися поразкою наших — 1:3. Першим голеадором національної команди став нападник «Чорноморця» Іван Гецько, який на 90 хвилині «розмочив» рахунок. Відтоді дата 29 квітня відзначається як Всеукраїнський день футболу. Вона нагадує історичне минуле й той шлях, який пройшов футбол України за майже три десятиліття самостійного існування. Вітаємо всіх любителів найпопулярнішої гри!
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