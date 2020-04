Сьогодні відзначають Всеукраїнський день футболу

View this post on Instagram

Сьогодні — Всеукраїнський день футболу! 29 квітня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України 28 років тому, 29 квітня 1992-го, національна збірна України провела свій перший матч. Зустріч в Ужгороді з Угорщиною завершалися поразкою наших — 1:3. Першим голеадором національної команди став нападник «Чорноморця» Іван Гецько, який на 90 хвилині «розмочив» рахунок. Відтоді дата 29 квітня відзначається як Всеукраїнський день футболу. Вона нагадує історичне минуле й той шлях, який пройшов футбол України за майже три десятиліття самостійного існування. Вітаємо всіх любителів найпопулярнішої гри!