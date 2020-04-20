Джерело - Чемпіон.
З самого початку своєї кар’єри Віталій Кличко заявив про себе, як про швидкоатакуючого. Його бої завершувались вже у третьому раунді. Проте найшвидшою виявилась зустріч проти американця Майкла Еклі. Вже на 20-й секунді першого раунду він впав у ринзі – після першого удару від українця.
Віталій Кличко – Майк Еклі
Дата бою: 25 січня 1997 року
Результат: перемога нокаутом
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