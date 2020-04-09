UFC оприлюднив ефектний промо-ролик бою Фергюсон – Гетжі

UFC оприлюднив офіційний промо-ролик поєдинку між американцями Тоні Фергюсоном та Джастіном Гетжі

Відео розмістив президент UFC Дейна Вайт у twitter. Бій Абсолютного бійцівського чемпіонату Фергюсон - Гетжі відбудеться 18 квітня на турнірі UFC 249. Місце проведення поєдинку досі тримають в таємниці. Фергюсон мав зустрітися з чемпіоном UFC у легкій вазі (до 70 кг) Хабібом Нурмагомедовим, але росіянин не зміг вилетіти на бій через пандемію коронавірусу.

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