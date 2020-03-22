Потужний нокаут чи домовленість. 10 років тому Кличко переміг Чемберса

20 березня 2010-го Володимир Кличко зустрівся з Едді Чемберсом. Американець був незручним суперником для будь-кого. Він багато рухався, швидко атакував і тут же розривав дистанцію. Спробував цей трюк і з Кличком. Спочатку бою Едді підняв Володимира на плечі, щоб, як він сам говорив, збити його з плану.

Іншу частину поєдинку Володимир намагався дістати спритного суперника важкими ударами, але вийшло тільки в 12 раунді. Лівий боковий потрапив у скроню і Чемберс завалився обличчям вниз, навіть не намагаючись піднятися.

Попри таку реакцію на удар, багато хто досі називає поєдинок договірним.

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