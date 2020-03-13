Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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У світі все більше льше людей інфікуються коронавірусом. Ми вирішили зробити добірку спортсменів які уже захворіли.

Футбол

23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

Ганновер офіційно повідомив, що оборонці Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфікований коронавірусом.

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані.

У трьох гравців англійського Лестера виявлені симптоми коронавірусу. Поки прізвища футболістів не називають.

Сампдорія повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом.

Виявили коронавірус і в головного тренера Арсенала Мікеля Артети.

19-річний вінгер лондонськогоЧелсі Каллум Гадсон-Одой.

Баскетбол

У гравця баскетбольного клубу Реал Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.

Гравці команди НБА Юти Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом.

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