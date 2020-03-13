Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Джерело - Чемпіон.
У світі все більше льше людей інфікуються коронавірусом. Ми вирішили зробити добірку спортсменів які уже захворіли.
Футбол
23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
Ганновер офіційно повідомив, що оборонці Яннес Хорн та Тімо Хюберс інфікований коронавірусом.
Захисник Ювентуса Даніеле Ругані.
У трьох гравців англійського Лестера виявлені симптоми коронавірусу. Поки прізвища футболістів не називають.
Сампдорія повідомила, що Маноло Габбьядіні інфікований коронавірусом.
Виявили коронавірус і в головного тренера Арсенала Мікеля Артети.
19-річний вінгер лондонськогоЧелсі Каллум Гадсон-Одой.
Баскетбол
У гравця баскетбольного клубу Реал Мадрид Трея Томпкінса підтвердили коронавірус.
Гравці команди НБА Юти Руді Гобер та Донован Мітчелл заразилися коронавірусом.
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