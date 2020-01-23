Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував

Джерело - Чемпіон.
З іспанським тенісистом Рафаелем Надалем під час поєдинку проти Федеріко Дельбоніса в рамках Відкритого чемпіонату Австралії стався кумедний епізод.
Надаль випадково потрапив м'ячем в обличчя дівчинці, яка подає м'ячі тенісистам.
*𝒯𝒽𝒶𝓉* ballkid moment, narrated by @RafaelNadal 📚— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tElLurAnQ1
Варто відзначити, що іспанець підійшов до неї, поцікавився її станом, вибачився і поцілував.
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