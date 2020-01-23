Надаль влучив дівчинці м'ячем в обличчя, але потім вибачився і поцілував

Джерело - Чемпіон.

З іспанським тенісистом Рафаелем Надалем під час поєдинку проти Федеріко Дельбоніса в рамках Відкритого чемпіонату Австралії стався кумедний епізод.

Надаль випадково потрапив м'ячем в обличчя дівчинці, яка подає м'ячі тенісистам.

Варто відзначити, що іспанець підійшов до неї, поцікавився її станом, вибачився і поцілував.

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