Український тенісист Сергій Стаховський вшанував пам'ять загиблих захисників донецького аеропорту.

Про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

"242 дня ... 5 років тому закінчилася оборона Донецького аеропорту. Є багато думок із приводу доцільності оборони ДАПу ... Особисто для мене - всі, хто брав участь в обороні і безпосередньо був всередині аеропорту, - герої України.

Вони відстоювали цей клаптик зруйнованої, згорілої, але їхньої і нашої з вами землі. І якщо кожен із нас відстоюватиме нашу неньку, як це робили вони, то Україна обов'язково переможе.

Вічна пам'ять всім загиблим. Честь і повага пораненим, і всім тим, хто досі ризикує своїм життям заради спокійного життя українців ", - написав Стаховський.