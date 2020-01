View this post on Instagram

242 дні... 5 років тому закінчилась оборона #ДАП. Є багато думок з приводу доцільності оборони ДАПу... Особисто для мене - всі, хто брав участь в обороні та безпосередньо був всередині летовища - ГЕРОЇ України! Вони відстоювали цей клаптик зруйнованої, згорілої землі... але ЇХНЬОЇ... нашої з Вами землі.. І якщо кожен з нас буде відстоювати нашу неньку, як це робили вони, то Україна обов’язково переможе!! Вічна пам`ять усім загиблим 🙏🏻🇺🇦🖤! ЧЕСТЬ та ПОШАНА пораненим та всім тим хто й досі ризикує своїм життям задля спокійного життя українців! ✊🏻🇺🇦❤. #кіборги #СлаваУкраїні #УкраїнаПонадУсе #242 #герої #україна