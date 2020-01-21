 Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт

Сьогодні 21:36 Valeriy Ruchka 161 0
Стаховський вшанував пам'ять "кіборгів", які захищали донецький аеропорт

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський вшанував пам'ять загиблих захисників донецького аеропорту.

Про це він написав на своїх сторінках у соціальних мережах.

"242 дня ... 5 років тому закінчилася оборона Донецького аеропорту. Є багато думок із приводу доцільності оборони ДАПу ... Особисто для мене - всі, хто брав участь в обороні і безпосередньо був всередині аеропорту, - герої України.

Вони відстоювали цей клаптик зруйнованої, згорілої, але їхньої і нашої з вами землі. І якщо кожен із нас відстоюватиме нашу неньку, як це робили вони, то Україна обов'язково переможе.

Вічна пам'ять всім загиблим. Честь і повага пораненим, і всім тим, хто досі ризикує своїм життям заради спокійного життя українців ", - написав Стаховський.

 
 
 
 
 
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242 дні... 5 років тому закінчилась оборона #ДАП. Є багато думок з приводу доцільності оборони ДАПу... Особисто для мене - всі, хто брав участь в обороні та безпосередньо був всередині летовища - ГЕРОЇ України! Вони відстоювали цей клаптик зруйнованої, згорілої землі... але ЇХНЬОЇ... нашої з Вами землі.. І якщо кожен з нас буде відстоювати нашу неньку, як це робили вони, то Україна обов’язково переможе!! Вічна пам`ять усім загиблим 🙏🏻🇺🇦🖤! ЧЕСТЬ та ПОШАНА пораненим та всім тим хто й досі ризикує своїм життям задля спокійного життя українців! ✊🏻🇺🇦❤. #кіборги #СлаваУкраїні #УкраїнаПонадУсе #242 #герої #україна

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