Джерело - Чемпіон.

Шоста ракетка світу Стефанос Ціціпас потрапив в неприємну ситуацію під час важкого матчу проти Ніка Кірьоса, який відбувся в рамках турніру ATP Cup і завершився перемогою австралійця (7:6, 6:7, 7:6).

Після програного першого сету грецький тенісист настільки засмутився, що зламав свою ракетку. Все б нічого, але під час удару він зачепив власного батька, який сидів в той момент на лавці.

Сам Ціціпас вже встиг прокоментувати даний епізод, заявивши, що зачепив свого батька ракеткою не спеціально.

"Все було нормально. Це сталося випадково. Цей момент відразу вилетів у мене з голови, і я сконцентрувався на грі. Я не збирався цього робити, але, на жаль, ситуація вийшла з-під контролю. Можливо, тато на три дні залишить мене під домашнім арештом ", - пожартував Ціціпас під час інтерв'ю журналісту New York Times Бену Ротенбергу.

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