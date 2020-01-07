Заткнись вже. Звєрєв російською обматюкав батька під час матчу, довівши того до сліз. ВІДЕО 18+

Джерело - Чемпіон.

Німецький тенісист Александр Звєрєв під час матчу ATP Cup проти грека Стефаноса Ціціпаса російською мовою обматюкав свого батька.

Александр Звєрєв-старший сидів на трибуні та намагався робити підказки. Його син-тенісист не стримався і почав крити того матами

Незабаром після епізоду оператор показав Звєрєва-батька, у якого на очах виступили сльози.

Звєрєв-молодший програв Ціціпасу в двох сетах (1:6, 4:6), але його збірна Німеччини обіграла греків (2:1). Турнір ATP Cup триватиме до 12 січня.

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