Про жереб Євро-2020, наступника Шевченка та повернення Мілевського - ТаТоТаке

У програмі ТаТоТаке оцінили шанси збірної України на Євро-2020.

Таймінг випуску

01:42 - Австрія — це не лише Арнаутович і Алаба, у них достатньо сильних гравців

05:48 - Чим сильна і слабка Австрія

08:00 - Голландія важко грає проти хороших “автобусів”

09:57 - Голландцям бракує чистого форварда

12:47 - Косово — найбільш ймовірний 4-й учасник нашої групи

14:19 - Україна вийде з групи, але в плей-оф нам одразу хана

16:45 - Хто замінить Шевченка влітку

18:39 - Кремінь — новий скандальний клуб, який масово катає договірняки

21:44 - Лєднєва і Русина не треба повертати в Динамо зараз

24:59 - Чи може Мілевський підсилити київське Динамо

26:41 - Що Шахтарю робити з Марлосом і Тайсоном

29:05 - Динамо завадило нашому глядачу виграти 58,5 тисяч грн

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