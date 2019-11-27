Джерело - Чемпіон.

У січні 2020 року в Іспанії на узбережжі Коста-Дель-Соль неподалік від Малаги пройде традиційний міжнародний фестиваль футболу і культури "Andalusia Fest".

З 21 по 27 січня понад 20 команд з Іспанії, Узбекистану, Польщі, Естонії, Росії, Литви, Білорусі та України на прекрасних полях Бенальмадени поборються за головний приз фестивалю.

Формат турніру 8 Х 8, вікові категорії 18+, 40+ і 50+.

Від нашої країни в Іспанію на фестиваль відправляються 12 команд:

Нива (Петропавлівська Борщагівка) зіграє відразу в трьох вікових категоріях 18+, 40+, 50+, Національна збірна докторів України буде грати в 40+ та 50+, команди з Києва "Васко да Гама", BREEZE KYIV в 40+, також київський Legion XXI в 50+, ZP_SICH (Запоріжжя), Ветеран-Лучеськ (Луцьк), Альфа-Пак (Одеса), STAVNI KYIV (Южноукраїнськ) грають в 40+.

Організатори фестивалю "Європейська ліга ветеранів" і компанія "Media Team" одночасно з футбольними турнірами пропонують своїм учасникам і цікаву культурну програму - екскурсії в Малагу, Севілью, Ронду, Міхас, відвідування і перегляд матчів у футбольному центрі в Марбельї, гастрономічні тури, фламенко, караоке та багато іншого.

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