Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину

Джерело - Комсомольская правда.
Білоруський хокеїст Юрій Єлісєєнко є головним підозрюваним у побитті своєї вагітної дружини.
Про це повідомляє Комсомольская правда.
Інцидент стався 12 листопада. Після цього дівчина звернулася за допомогою до лікарів і пройшла медичне обстеження.
Також, за інформацією ЗМІ У пацієнтки діагностовано забої голови, множинні синці лівої кисті, черевної стінки, лівої сторони тіла.
Після обстеження вона відмовилася від госпіталізації. Здоров'ю дитини нічого не загрожує.
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