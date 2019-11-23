Дикість дня. Відомий білоруський хокеїст побив вагітну дружину

Джерело - Комсомольская правда.

Білоруський хокеїст Юрій Єлісєєнко є головним підозрюваним у побитті своєї вагітної дружини.

Про це повідомляє Комсомольская правда.

Інцидент стався 12 листопада. Після цього дівчина звернулася за допомогою до лікарів і пройшла медичне обстеження.

Також, за інформацією ЗМІ У пацієнтки діагностовано забої голови, множинні синці лівої кисті, черевної стінки, лівої сторони тіла.

Після обстеження вона відмовилася від госпіталізації. Здоров'ю дитини нічого не загрожує.

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