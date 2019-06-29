Українські красуні записали відео на підтримку чемпіонату світу в Києві

Чемпіонат світу 2021 року може відбутися в столиці України

30 червня виконком WMF (Міжнародна федерація мініфутболу - ред.) прийме рішення Київ або Дакар прийме ЧС міні-футболу 2021.

В українській команді багато цінних і розкішно красивих гравців.

Вікторія Кіосе - амбасадор збірної України з міні-футболу, телеведуча, директор конкурсу "Miss Ukraine".

Кривохижа Анастасія - "Miss Ukraine Earth 2018".

Тарасик Богдана - "Miss Ukraine International 2018".

Коханчук Зоряна - актриса, кастинг-менеджер "Miss Ukraine".

Джерело - Чемпіон.

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