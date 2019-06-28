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Парламентський матч-реванш: шанси партій на перемогу в прийдешніх виборах

Сьогодні 11:06 Андрій Твердохліб 281 0
Парламентський матч-реванш: шанси партій на перемогу в прийдешніх виборах

Позачергові парламентські вибори 2019 року несуть чимало цікавого всій країні, але особливо — фанатам спорту, бо в виборчих списках є декілька яскравих імен.

Зокрема, це Жан Беленюк, якого не варто додатково представляти, — борець греко-римського стилю, призер чемпіонатів Європи та світу, а також Олімпійських ігор добре відомий і так. Вже давно ходять чутки про його дебют в ММА, які Беленюк не спростовує. Також він часто привертав увагу через свою громадянську позицію. Жан не один раз зазначав, що вважає себе 100% українцем та не буде міняти громадянство. При цьому він відзначав, що в Україні є багато проблем, пов’язаних із розвитком спорту. І ось тепер він іде у політику, щоб вирішити їх особисто.

На виборах 21 липня Жан буде присутнім у списках як мажоритарний кандидат, і він — не єдиний спортсмен у передвиборчих перегонах.

Хто іще балотується до парламенту та яким буде його склад, спрогнозувати аналітики Parimatch.

Партії

Лідером на даний момент цілком очікувано є політична партія Слуга Народу, від якої висувається і Жан Беленюк. Немає жодних сумнівів у тому, що пропрезидентська партія легко здолає п’ятипроцентний бар’єр та займе значущу долю в парламенті країни. Питання лише в тому, яку.

Аналітики Parimatch дають 58% на те, що Слуга Народу набере більше 46,5% голосів, а на момент другого з засідання ВР депутати партії будуть складати більшість у парламенті.

Крім того, п’ятипроцентний бар’єр скоріше за все пройде Європейська солідарність Петра Порошенка. Фінальні результати політичної партії очікуються на рівні трохи вище 5,5%, і поки що важко сказати, чи буде в составі ВР більше 30 депутатів від Європейської солідарності, щоб розбавити сформовану політичною партією Слуга народу більшість.

Позиція Опозиційної платформи, яка, згідно КМІС, соціологічній групі Рейтинг та центру Социс знаходиться у лідерах прийдешнього голосування, за версією аналітиків букмекерської компанії не виглядає дуже міцною.

57% вони дають на те, що ОП не набере більше 11,5% голосів. Більше того — з 81% вірогідністю партія навіть не здолає п’ятивідсотковий бар’єр, так само як і деякі інші активні учасники передвиборчих перегонів — наприклад, Українська стратегія Гройсмана, Радикальна партія Олега Ляшка, Самопоміч Садового та ін.

Вочевидь, у головному законодавчому органі країни остаточно наступила "хвилина слави" медійних осіб, тому що політична партія Святослава Вакарчука Голос, за оцінками аналітиків, проходить п’ятипроцентний бар’єр та скоріше за все набере більше 8,5% голосів.

Мажоритарщики

Змішана виборча система дає шанс пробитися до парламенту не лише анонімним партійним спискам, але й окремим кандидатам від округів — за мажоритаркою. Серед таких кандидатів є декілька відомих осіб. Так, по 118 округу (Львів) балотується футболіст Артем Федецький, проте шансів попасти до парламенту в нього небагато. Така ж сама ситуація і в актора та коміка Сергія Сивохо, який балотується по 49 округу (Донецька область). А ось на успіх журналіста Олександра Дубінського по 94 округу (Київська область) експерти дають 62%.

Окреме питання — про кандидатів по столиці. По 222 мажоритарному округу йдуть відразу декілька кандидатів від різних партій: Роман Грищук зі Слуги Народа, самовисуванці Дмитро Андрієвський та Володимир Василевич, а також Володимир Назаренко від "Свободи". Максимальний шанс потрапити до Ради — у Грищука, однак Андрієвський поступається йому зовсім трохи і також може опинитися в парламенті.

Явка виборців

Явка на вибори в Україні рік від року знижується. Проте 2019 рік має всі шанси поправити цю статистику, як вже сталося з виборами президента країни. Нагадаємо, тоді явка склала 62,09% виборців на території України (в 2014 — 60,29%).

За оцінками аналітиків, на парламентських виборах 2019 року проголосує понад 57,5% виборців (у 2014 — 52,42%). Можлива навіть явка понад 60%, що востаннє траплялося більше 10 років тому — в далекому 2006 році.

Джерело - Parimatch.

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