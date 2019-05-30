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Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку

Сьогодні 09:19 Valeriy Ruchka 2083 0
Блохін прибув на фінал Ліги Європи на інвалідному візку

Легендарний український футболіст Олег Блохін відвідав фінал Ліги Європи між лондонськими Челсі і Арсеналом, який відбувся у Баку.

Екс-наставник Динамо і збірної України прибув на Олімпійський стадіон в Баку на інвалідному візку.

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Це пов'язано з травмою коліна, оскільки Блохін сильно кульгав, тому скористався допомогою спеціального візка.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Блохін, #Ліга Європи, #Челсі, #Арсенал
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