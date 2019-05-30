Легендарний український футболіст Олег Блохін відвідав фінал Ліги Європи між лондонськими Челсі і Арсеналом, який відбувся у Баку.

Екс-наставник Динамо і збірної України прибув на Олімпійський стадіон в Баку на інвалідному візку.

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Це пов'язано з травмою коліна, оскільки Блохін сильно кульгав, тому скористався допомогою спеціального візка.

Джерело - Чемпіон.

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