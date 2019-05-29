Челсі знищив Арсенал і виграв Лігу Європи

У фіналі Ліги Європи Челсі розгромив Арсенал і виграв другий за значущістю клубний турнір Європи.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю. А от у другому голів було вдосталь.

Після перерви Челсі вийшов вперед. Олів'є Жиру головою замкнув навіс Емерсона. На 60-й хвилині Педро подвоїв перевагу синіх, пробивши точно в кут воріт Петра Чеха. Для чеського воротаря це був останній матч у професійній кар'єрі. Через кілька хвилин Еден Азар реалізував пенальті і зробив рахунок 3:0.

Каноніри знайшли в собі сили скоротити відставання, Алекс Івобі класним ударом з-за меж штрафного залишив не при справах Кепу Аррісабалагу. Але Челсі швидко повернув перевагу, Азар оформив дубль.

Челсі вдруге в історії виграє Лігу Європи. Вперше аристократи перемогли в цьому турнірі у 2013 році.

У свою чергу головний тренер Арсенала Унаї Емері вперше у своїй кар'єрі програє у фіналі Ліги Європи. Іспанець тричі перемагав в турнірі на чолі Севільї (2013/14, 2014/15, 2015/16).

Ліга Європи

Фінал

29 травня

Челсі - Арсенал 4:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Жиру, 2:0 - 60 Педро, 3:0 - 65 Азар, 3:1 - 69 Івобі, 4:1 - 72 Азар

Джерело - Чемпіон.