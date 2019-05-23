Півзахисник Шальке і збірної України Євген Коноплянка готовий до зустрічі з партнерами по національній команді і тренером Андрієм Шевченком.

Українець завершив виступи з Шальке в чемпіонаті Німеччини і вже чекає поїздки в Україну. Коноплянка потрапив до списку легіонерів, викликаних у збірну, тому прибуде на червневий збір. Футболіст вже приготував для цього ... плавки. Коноплянка розмістив фото, на якому він пірнає в басейн у позі супермена, підписавши його: "Взяв курс на збірну":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Взял курс 🚀на Сборную 🇺🇦 Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official) 22 Май 2019 в 7:59 PDT

Нагадаємо, що Коноплянка вийшов на поле в останньому матчі сезону.

Раніше Коноплянка кинув виклик гірським козлам.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua