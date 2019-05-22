Півзахисник збірної України та Шальке Євген Коноплянка під час відпочинку вирішив позмагатися з гірськими козлами, відправившись слідом за ними залізти на скелю.

"Як вони там опинилися? Уже на шляху", - підписав фото Коноплянка.

Минулий сезон у Коноплянки вийшов одним із найгірших у кар'єрі. Євген взяв участь в 21 матчі Шальке (в 13 з них виходив у старті), забив тільки один гол на три турніри і зробив дві гольові передачі.

Нагадаємо, що Коноплянка вийшов на поле в останньому матчі сезону.

Раніше повідомлялося, що Коноплянку викликали до лав національної збірної.

Джерело - Чемпіон.

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