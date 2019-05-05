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Він змінив російське громадянство щоб грати за Україну. Калітвінцеву - 51

Сьогодні 16:45 Valeriy Ruchka 519 0
Він змінив російське громадянство щоб грати за Україну. Калітвінцеву - 51

Сьогодні, 5 травня святкує свій 51-й день народження легендарний капітан київського Динамо Юрій Калітвінцев.

Ми вирішили згадати найцікавіші і найпомітніші факти про відомого футболіста і тренера в періоди його життя в Україні.

Чемпіон України

Юрій Калитвинцев чотири рази ставав чемпіоном України (1994-1998), виступаючи в київському Динамо під керівництвом Валерія Лобановського.

Збірна України

Після переїзду з Росії в Україну, Юрій Калітвінцев в 1995 році прийняв українське громадянство. В результаті уродженець Волгограда провів у складі синьо-жовтих 22 матчі.

Гол у збірній

Відбір до Євро-1996. Україна зайняла в групі четверте місце, але зате вперше в історії обіграла збірну Хорватії. Після загребських 0:4, в Києві українці виграли 1:0, а єдиний гол забив Юрій Калитвинцев. Це був його перший гол у збірній, який виявився єдиним у 22-х зіграних матчах.

Гол Барселоні

Фурор київського Динамо в Лізі чемпіонів у другій половині 90-х не обійшовся без Юрія Калітвінцева. Восени 1997-го він вразив ворота Барселони, довівши рахунок до принизливого для каталонців - 0:3 в Києві. На Камп Ноу Шевченко і компанія "відірвалися" ще сильніше, завантаживши хазяйські ворота чотирма м'ячами.

Тренерський успіх

Завершивши кар'єру в київському ЦСКА, Юрій Калітвінцев перейшов на тренерську роботу. Після університетів в Закарпатті,  2009-го року він очолив юнацьку збірну України до 19 років і з нею завоював титул чемпіона Європи, у фіналі турніру обігравши Англію.

Головний в збірній

Калітвінцев - тренер не обійшов стороною і національну збірну України. Він двічі брав участь в конкурсі на посаду головного тренера збірної. У 2010 році він увійшов до тренерського штабу Мирона Маркевича. Після звільнення Маркевича протягом року Калитвинцев виконував обов'язки головного тренера збірної, однак згодом програв вибори Олегу Блохіну і знову зайняв пост помічника в тренерському штабі.

Діти

У Юрія Калівтінцева двоє дітей. Єдиний син Юрія Калитвинцева Владислав пішов по стопах батька і виступав за київське Динамо. Дочка вийшла заміж і живе в Києві.

Кавалер Ордена за заслуги

Юрій Калитвинцев був тричі нагороджений орденом За заслуги - III ступеня в 1998-му і 2006-му і II ступеня в 2011-му - за особливий внесок в розвиток спорту, видатні заслуги перед Україною та досягнення високих результатів з національною збірною.

 

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