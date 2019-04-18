Прес-служба Євроліги опублікувала топ-5 моментів перших матчів чвертьфінальних серій плей-оф.

У хіт-парад увійшли данки Марко Гудурича, Торніке Шенгелії і Роландса Смітса, блок-шот Брайанта Данстона і передача Нандо Де Кола.

Нагадаємо, що лідер Черкаських мавп перейшов до грецького клубу.

Раніше дві ігрові дії одного гравця увійшли в топ-5 моментів дня НБА.

Джерело - Чемпіон.

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