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Лідер Черкаських мавп перейшов у грецький клуб

Сьогодні 14:54 341 0
Лідер Черкаських мавп перейшов у грецький клуб

Захисник Черкаських Мавп Брендон Янг уклав короткотривалу угоду з грецьким Лавріо.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Янг вже встиг провести перший матч в Лавріо після третього повернення в команду - американський легіонер набрав 20 очок, а його нова команда обіграла Холаргос (76:69).

Янг в минулому сезоні в матчах Суперліги в середньому за гру набирав по 18,1 очка і 5,6 передачі. В іграх Кубка Європи ФІБА американець був не такий ефективний - 12,2 очка і 4,7 передачі в середньому за матч.

Янг достроково покинув Черкаські Мавпи через ранній виліт клубу з плей-оф Суперліги. Торішній чемпіон в 1/4 фіналу у вирішальному матчі поступився Запоріжжю і завершив сезон.

Нагадаємо, Хімік переграв Дніпро і став другим фіналістом Суперліги.

Також, Михайлюк пропустить поточний сезон після операції на пальці.

Джерело - Черкаські мавпи.

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