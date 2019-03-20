Чекаємо на відповідь Ріно

Епатажний російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов відвідав гру 28-гу туру Серії А Мілан - Інтер, та встиг вляпатись в черговий скандал.

Хабіб у сторіз свого Instagram опублікував провокаційне фото, обізвавши легенду россонері відморозком.

"Цього відморозка хто знає?", - написав Нурмагомедов.

Чи відомо про це самому Гаттузо наразі невідомо.

Нагадаємо, що Інтер у драматичному матчі переміг Мілан і вперше за 20 років не програв россонері в 6 матчах поспіль.

Джерело - Чемпіон.

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