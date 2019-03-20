Епатажний російський боєць UFC Хабіб Нурмагомедов відвідав гру 28-гу туру Серії А Мілан - Інтер, та встиг вляпатись в черговий скандал.
Хабіб у сторіз свого Instagram опублікував провокаційне фото, обізвавши легенду россонері відморозком.
"Цього відморозка хто знає?", - написав Нурмагомедов.
Чи відомо про це самому Гаттузо наразі невідомо.
Нагадаємо, що Інтер у драматичному матчі переміг Мілан і вперше за 20 років не програв россонері в 6 матчах поспіль.
Джерело - Чемпіон.
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