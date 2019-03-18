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Інтер у результативному матчі переміг Мілан, Ювентус поступився Дженоа. Відеоогляд 28-го туру Серії А

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Інтер у результативному матчі переміг Мілан, Ювентус поступився Дженоа. Відеоогляд 28-го туру Серії А

Відбулися матчі 28 туру Чемпіонату Італії. До вашої уваги відеоогляд усіх поєдинків.

Чемпіонат Італії, Серія А

28 тур

17 березня

Мілан - Інтер 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Весіно, 0:2 - 51 Де Врей, 1:2 - 57 Бакайоко, 1:3 - 67 Мартінес, 2:3 - 71 Мусаккйо

Дженоа - Ювентус 2:0

Голи: 1:0 - 72 Стураро, 2:0 - 81 Пандев

Аталанта - К'єво

Голи: 0:1 - 32 Меджоріні, 1:1 - 55 Ілічич

Лаціо - Парма 4:1

Голи: 1:0 - 22 Марусіч, 2:0 - 26 Альберто, 3:0 - 38 Альберто, 4:0 - 44 Лучич, 4:1 - 77 Спрокаті

Емполі - Фрозіноне 2:1

Голи: 1:0 - 20 Капуто, 2:0 Паят, 2:1 - 70 Вальцаніа

Наполі - Удінезе 4:2

Голи: 1:0 - 17  Юнес, 2:0 - 26 Кальєхон, 2:1 - 30 Лазанья, 2:2 - 36 Фофана, 3:2 - 57 Мілік, 4:2 - 70 Мартенс

16 березня

Торіно - Болонья 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Пульгар (автогол), 1:1 - 29 Полі, 1:2 - 34 Пульгар, 1:3 - 64 Орсоліні, 2:3 - 89 Іццо

СПАЛ - Рома 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Фаоес, 1:1 - 53 Перотті, 2:1 - 60, Петанья (пен.)

Сассуоло - Сампдорія 3:5 (1:3)

Голи: 0:1 - 15, Дефрель, 0:2 - 36, Квальярелла, 1:2 - 38, Бога Дж., 1:3 - 39, Лінетти, 1:4 - 46, Пратт, 2:4 - 63, Дункан, 2:5 - 72, Габб'ядіні, 3:5 - 90+2, Бабакар

15 березня

Кальярі - Фіорентина 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 52, Жоао Педро, 2:0 - 66, Чеппітеллі, 2:1 - 88, Чіза

Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна.

Джерело - Чемпіон.

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