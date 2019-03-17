Інтер утримав перемогу над Міланом у результативному матчі

У центральному матчі 28-го туру чемпіонату Італії Інтер переграв Мілан.

Команда Спаллетті вийшла вперед вже на 3-й хвилині матчу, коли Матіас Весіно точно пробив по воротах. Після перерви Стефан Де Врей збільшив перевагу Інтера у рахунку, але через кілька хвилин Бакайоко скоротив розрив до одного гола.

В середині другого тайму Лаутаро Мартінес з пенальті забив третій м'яч Інтера в грі, на що Мілан зумів відповісти лише одним голом у виконанні Матео Мусаккьо.

За кілька хвилин до фінального свистка Мілан залишився в меншості після того, як Андреа Конті отримав червону картку.

Чемпіонат Італії

28-й тур:

17 березня

Мілан — Інтер 2:3 (0:1)

Голи:0:1 - 3 Весіно, 0:2 - 51 Де Врей, 1:2 - 57 Бакайоко, 1:3 - 67 пенальті Мартінес, 2:3 - 71 Мусаккьо.

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Джерело - Чемпіон.