Інтер обіграв Мілан у матчі італійської Серії А.
Нерадзуррі не програють в дербі в рамках турніру 6 зустрічей поспіль. Подібна серія трапилася вперше за 20 років.
1999 року безпрограшна серія Інтера в протистоянні з Міланом налічувала 10 матчів.
Востаннє нерадзуррі поступалися россонері в чемпіонаті у січні 2016-го.
6 - @Inter_en are unbeaten in their last six Serie A Milan Derbies for the first time since 1999 (10). Stracittadina. #MilanInter— OptaPaolo (@OptaPaolo) 17 березня 2019 р.
Нагадаємо, Айнтрахт вибив Інтер з Ліги Європи.
Тим часом Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА.
Джерело - Чемпіон.