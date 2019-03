Інтер обіграв Мілан у матчі італійської Серії А.

Нерадзуррі не програють в дербі в рамках турніру 6 зустрічей поспіль. Подібна серія трапилася вперше за 20 років.

1999 року безпрограшна серія Інтера в протистоянні з Міланом налічувала 10 матчів.

Востаннє нерадзуррі поступалися россонері в чемпіонаті у січні 2016-го.

