Збірна України з футболу розпочала підготовку до матчів відбору на Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Гравці, викликані головним тренером національної команди Андрієм Шевченком, прибули до столичного готелю Хілтон, який на три дні стане резиденцією синьо-жовтих.

Одними з перших прибули наші легіонери: Едуард Соболь — рейсом із Праги, Андрій Лунін — із Мадрида, Роман Безус, Роман Яремчук та Руслан Маліновський — із Брюсселя.

Джерело - Чемпіон.

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