Став відомий календар збірної України на 2019 рік

Федерація футболу України опублікувала розклад матчів національної збірної 2019 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Instagram.

Згідно з календарем, команда Андрія Шевченка проведе 10 матчів, в тому числі, в рамках відбору на Євро-2020.

Розклад матчів збірної України на 2019 рік:

22 березня 21:45 - Португалія — ​​Україна

25 березня 21:45 - Люксембург — Україна

7 червня 21:45 - Україна — Сербія

10 червня 21:45 - Україна — Люксембург

7 вересня 19.00 - Литва — Україна

10 вересня — суперник уточнюється

11 жовтня 21:45 - Україна — Литва

14 жовтня 21:45 - Україна — Португалія

14 листопада - Україна — Естонія

17 листопада 17:00 - Сербія — Україна

Нагадаємо, Швеченко оголосить рішення про долю Ракицького у збірній в березні.

Тим часом Ващук назвав Шевченка кращим за Роналду.

Джерело - Чемпіон.