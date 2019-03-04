Став відомий календар збірної України на 2019 рік

Федерація футболу України опублікувала розклад матчів національної збірної 2019 року.
Про це повідомляється на офіційній сторінці в Instagram.
Згідно з календарем, команда Андрія Шевченка проведе 10 матчів, в тому числі, в рамках відбору на Євро-2020.
Розклад матчів збірної України на 2019 рік:
22 березня 21:45 - Португалія — Україна
25 березня 21:45 - Люксембург — Україна
7 червня 21:45 - Україна — Сербія
10 червня 21:45 - Україна — Люксембург
7 вересня 19.00 - Литва — Україна
10 вересня — суперник уточнюється
11 жовтня 21:45 - Україна — Литва
14 жовтня 21:45 - Україна — Португалія
14 листопада - Україна — Естонія
17 листопада 17:00 - Сербія — Україна
Переглянути цей допис в Instagram
Розклад матчів збірної🇺🇦 в 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ році! Віримо в 💙💛! #МиЗбірна
Нагадаємо, Швеченко оголосить рішення про долю Ракицького у збірній в березні.
Тим часом Ващук назвав Шевченка кращим за Роналду.
Джерело - Чемпіон.