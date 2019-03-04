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Став відомий календар збірної України на 2019 рік

Сьогодні 11:37 553 0
Став відомий календар збірної України на 2019 рік

Федерація футболу України опублікувала розклад матчів національної збірної 2019 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці в Instagram.

Згідно з календарем, команда Андрія Шевченка проведе 10 матчів, в тому числі, в рамках відбору на Євро-2020.

Розклад матчів збірної України на 2019 рік:

22 березня 21:45 - Португалія — ​​Україна

25 березня 21:45 - Люксембург — Україна

7 червня 21:45 - Україна — Сербія

10 червня 21:45 - Україна — Люксембург

7 вересня 19.00 - Литва — Україна

10 вересня — суперник уточнюється

11 жовтня 21:45 - Україна — Литва

14 жовтня 21:45 - Україна — Португалія

14 листопада  - Україна — Естонія

17 листопада 17:00 - Сербія — Україна

 
 
 
 
 
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Розклад матчів збірної🇺🇦 в 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ році! Віримо в 💙💛! #МиЗбірна

Допис, поширений ФФУ/FFU (@ffukraine)

Нагадаємо, Швеченко оголосить рішення про долю Ракицького у збірній в березні.

Тим часом Ващук назвав Шевченка кращим за Роналду.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Збірна України з футболу, #Збірна України, #Календар
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