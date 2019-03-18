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Сарри назвали Мистером 33 именно за его количество наигранных комбинаций на каждый случай жизни. В Киев он тоже привез парочку, с которыми, как вы все уже знаете, Динамо справилось не очень (о другом не будем говорить). У Челси в этом сезоне уже забито достаточно голов со стандартов, при чем страдают даже команды уровня МЮ или МанСити. Пострадали и киевляне.

По глазам Виллиана перед первым голом уже было видно, что он ждет четкого движения от своих партнеров и все должны знать куда двигаться. Бразилец пару раз кивнул друзьям головой и пошла наигранная комбинация. Лофтус-Чик пошел на ближнюю штангу в позицию, с которой он вряд ли забил бы гол, но это команде и не нужно было. Сидорчук проигрывает борьбу 1 в 1 и идет ожидаемая гостями скидка на дальнюю штангу, куда уже ворвались трое игроков Челси. Хоть все сразу кинулись на Кадара, который не удержал Жиру (он действительно не очень удачно сыграл, посмотрите хотя бы на расстояние между ним и французом до подачи: это расстояние дало возможность Жиру разогнать свой вес и локомотивом продавить венгра) Рюдигер и Кристенсен тоже находились в убойных позициях на дальней штанге. Все игроки Динамо настроились на передачу в зону 11 метров и дружно рассыпались при скидке на дальнюю штангу...

Динамо было близко к пропуску еще одного гола от Челси, который мы уже видели ранее в АПЛ. В первой игре с МанСити подопечные Сарри разыграли комбинацию, где Луис и Рюдигер обошли всю штрафную площадь по кругу и бразилец без опеки забил гол в ворота соотечественника. Очень близок к этому вчера был и Оливье Жиру в первом тайме. Оливье тоже через дальнюю штангу обошел всех игроков Динамо и впритык расстреливал ворота Бойко, но промахнулся. Команда Хацкевича снова оказалась неготова к маневру Челси.

Гол Жиру после навеса со штрафного во втором тайме тоже не получился на ровном месте. С одной стороны Жиру пробил без даже признаков опеки против него, но такую ситуацию мы уже тоже видели в АПЛ. Здесь снова Кадар и близко не удержал француза, но такой размен был создан умышленно. Жиру стартовал из кучки футболистов, где еще были Кристенсен и Рюдгер. Кадар попал именно под заслон Кристенсена и был неспособен продолжать погону за французом.

P.S. Полного разбора не буде, за неделю в лучшую сторону ничего не изменилось, сожалению

Матеріал: Stanislav Honcharenko

Джерело - Чемпіон.

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