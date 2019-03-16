Вона змінила історію. Перша жінка - учасник марафону

Ногибоги - це онлайн-журнал про біг, здоровий спосіб життя і все, що з цим пов'язано. В одній з останніх статей 10 відомих жінок, які змінили історію бігу, автори згадали історію Кетрін Світцер - яка першою пробігла бостонський марафон.

Колись давно марафони вважалися виключно чоловічим заняттям. І жінки туди не допускалися - вважалися занадто тендітними і непідготовленими, щоб подолати таку дистанцію.

В університеті Кетрін тренувалася з чоловічою командою (як ви здогадалися, жіночих не було) і вирішила зареєструватися на Бостонський марафон в 1967 році, вказавши прізвище та ініціали, за якими не вдалося ідентифікувати стать: Мені було 19 і просто хотілося пригод.

Але вже через дві милі стався інцидент: біжучу жінку побачив один з організаторів марафону і був обурений таким порушенням правил.

"Забирайся з мого марафону!" - кричав організатор, а далі просто вийшов з автобуса і намагався виставити спортсменку з траси, але інші чоловіки та хлопець Кетрін заступилися за неї.

Попри агресію, образи і сильний стрес, Кетрін вдалося фінішувати за 4:20, але її результат анулювали, а сама спортсменка піддалася дискваліфікації і була виключена з союзу атлетів-аматорів.

Світцер це не зупинило - вона стала журналісткою і виконала величезну роботу по боротьбі зі старими стереотипами і залученням жінок в спорт. Через 5 років жінкам офіційно дозволили брати участь в Бостонському марафоні, а сама спортсменка ще 7 разів взяла участь в головній біговій події Бостона, поліпшивши свій результат до 2:51.

Пізніше організатори марафону оголосили, що номер 261 більше ніколи не буде видаватися - він навіки закріплений за Кетрін Світцер.

Зараз їй 71, і вона як і раніше бігає і займається соціальними проектами.

Джерело - nogibogi.com.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua