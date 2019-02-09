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Відвертіше вже нікуди. Дружина Крауча просто фантастична. ФОТО (18+)

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Відвертіше вже нікуди. Дружина Крауча просто фантастична. ФОТО (18+)

На початку місяця в Англії сталося повернення "великого" футболіста.

В АПЛ повернувся Пітер Крауч, який в зимове трансферне вікно перейшов в Бернлі. 38-річний англійський форвард рідко забиває останнім часом, але він не журиться. Адже у нього є прекрасна дружина.

Чемпіон пропонує ознайомитися з чудовою дружиною Робокрауча - Еббі Кленсі.

 
 
 
 
 
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Flashback to before the babies #fhm

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

 
 
 
 
 
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❤️❤️happy Valentine’s Day ❤️❤️

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

2010- го року погано вчинив уже англійський футболіст. Він поїхав до свого друга на вечірку в Мадрид, де скористався послугами повії. Від розриву відносин врятувала дитина: Еббі була вагітною. Коли Крауч дізнався про це, він вибачився і запропонував дівчині вийти заміж. Весілля зіграли 30 червня 2011 року.

 
 
 
 
 
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Morning ☀️💋🤘🏻bikini by @melissaodabash

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

 
 
 
 
 
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Great fun driving around with @rankinarchive today !! Love you 😘

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

Зараз Кленсі працює моделлю. Також дівчину можна побачити на телевізійних шоу ведучою.

 
 
 
 
 
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💋💋💋

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

 
 
 
 
 
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Happy Friday 🍑

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

У пари є троє дітей: дві дівчинки та один хлопчик. Але Пітер з Еббі не захотіли зупинятися, вони чекають ще одного.

 
 
 
 
 
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When a hatrick just wont do !!!#babynumber4

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

Пітеру Краучу дійсно пощастило з дружиною. Еббі Кленсі - красуня.

 
 
 
 
 
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Sweet dreams ⭐️

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

 
 
 
 
 
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More @rankinarchive 💋

Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial)

Джерело - Чемпіон.

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