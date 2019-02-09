Відвертіше вже нікуди. Дружина Крауча просто фантастична. ФОТО (18+)

На початку місяця в Англії сталося повернення "великого" футболіста.

В АПЛ повернувся Пітер Крауч, який в зимове трансферне вікно перейшов в Бернлі. 38-річний англійський форвард рідко забиває останнім часом, але він не журиться. Адже у нього є прекрасна дружина.

Чемпіон пропонує ознайомитися з чудовою дружиною Робокрауча - Еббі Кленсі.

Переглянути цей допис в Instagram Flashback to before the babies #fhm Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) 14 Січ 2018 р. о 5:38 PST

Переглянути цей допис в Instagram ❤️❤️happy Valentine’s Day ❤️❤️ Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) 14 Лют 2018 р. о 1:52 PST

2010- го року погано вчинив уже англійський футболіст. Він поїхав до свого друга на вечірку в Мадрид, де скористався послугами повії. Від розриву відносин врятувала дитина: Еббі була вагітною. Коли Крауч дізнався про це, він вибачився і запропонував дівчині вийти заміж. Весілля зіграли 30 червня 2011 року.

Переглянути цей допис в Instagram Morning ☀️💋🤘🏻bikini by @melissaodabash Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) 1 Вер 2016 р. о 4:29 PDT

Зараз Кленсі працює моделлю. Також дівчину можна побачити на телевізійних шоу ведучою.

Переглянути цей допис в Instagram 💋💋💋 Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) 1 Лис 2018 р. о 1:42 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Happy Friday 🍑 Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) 10 Лис 2017 р. о 8:48 PST

У пари є троє дітей: дві дівчинки та один хлопчик. Але Пітер з Еббі не захотіли зупинятися, вони чекають ще одного.

Переглянути цей допис в Instagram When a hatrick just wont do !!!#babynumber4 Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) 2 Січ 2019 р. о 7:47 PST

Пітеру Краучу дійсно пощастило з дружиною. Еббі Кленсі - красуня.

Переглянути цей допис в Instagram Sweet dreams ⭐️ Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) 2 Гру 2016 р. о 1:04 PST

Переглянути цей допис в Instagram More @rankinarchive 💋 Допис, поширений Abbey Clancy (@abbeyclancyofficial) 8 Лис 2016 р. о 2:18 PST

Джерело - Чемпіон.

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