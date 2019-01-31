Екс-форвард Ліверпуля та Тоттенгема повернувся в АПЛ

Форвард Сток Сіті Пітер Крауч підписав контракт з Бернлі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

38-річний ветеран буде виступати за "бордових" на правах оренди до кінця сезону. Екс-нападник Ліверпуля взяв в новій команді 15-й номер.

У зворотному напрямку відправився Сем Воукс, який буде допомагати Стоку повернутися місце в еліті англійського футболу.

За свою багаторічну кар'єру Крауч провів 461 матч у Прем'єр-лізі, записавши на свій рахунок 108 голів. Пітеру залишилося лише 3 голи до того, щоб потрапити у 20-тку найкращих бомбардирів в історії АПЛ.

Нагадаємо, нещодавно екс-гравець Тоттенгема Муса Дембеле підписав контракт з Гуанчжоу Фулі.

Також, Тоттенгем втратив головну зірку до березня.

Джерело - Чемпіон.