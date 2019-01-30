Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО

Якщо ви дивилися серію фільмів Один удома, то напевно замислювалися, як виглядав би дорослий Кевін Маккаллістер (Маколей Калкін розчарував).

У вівторок у твіттері Бока Хуніорс з'явилася відповідь. Аргентинський клуб підписав Кевіна Маккаллістера!

На жаль, 21-річний новачок Боки (перейшов з Архентінос Хуніорс) не повний тезка культового хлопчика - він Кевін Мак Аллістер.

У твіттері, звичайно ж, вже гора мемів з приводу аргентинського футболіста і його імені.

"Коли дізнався, що Кевін Мак Аллістер перейшов у Боку".

Cuando te enteras que Kevin Mac Allister va a Boca. pic.twitter.com/enDEV3EMZf — Alex Garay (@_AlexGaray) 28 января 2019 г.

"Кевін Маккаллістер чекає медобстеження і підписання контракту".

Kevin MacAllister esperando para hacerse la revision y firmar su contrato pic.twitter.com/fFKWTK5pLF — kev dømøs (@KevDomos) 28 января 2019 г.

"Забудуть взяти на літак".

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Джерело - Чемпіон.

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