Незабутній ігнор від Джаки: Ляказетт чекає й досі. ВІДЕО

У матчі 5-го туру АПЛ між Арсеналом та Ньюкаслом рахунок відкрили саме лондонці.
Півзахисник канонірів Граніт Джака ефектним ударом зі штрафного вколотив м'яч у сітку воріт.
Однак крім голу, увагу викликав епізод, який стався під час святкування гравцями Арсеналу.
Це треба бачити.
Кажуть, що Ляказетт і досі чекає п'ятюні від Джаки.
Гра закінчилася перемогою Арсеналу із рахунком 2:1.
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Джерело - Чемпіон.
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