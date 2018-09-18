Незабутній ігнор від Джаки: Ляказетт чекає й досі. ВІДЕО

У матчі 5-го туру АПЛ між Арсеналом та Ньюкаслом рахунок відкрили саме лондонці.

Півзахисник канонірів Граніт Джака ефектним ударом зі штрафного вколотив м'яч у сітку воріт.

Однак крім голу, увагу викликав епізод, який стався під час святкування гравцями Арсеналу.

Це треба бачити.

Кажуть, що Ляказетт і досі чекає п'ятюні від Джаки.

Гра закінчилася перемогою Арсеналу із рахунком 2:1.

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Джерело - Чемпіон.

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