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Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати

Сьогодні 14:47 12526 0
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати

Джерело - Чемпіон.

У програмі Кубка світу з біатлону-2023/24 заплановано 9 етапів і чемпіонат світу. Розпочнеться Кубок світу 25 листопада одиничною змішаною естафетою у шведському Естерсунді. Фінальний етап відбудеться у канадському Кенморі.

Чемпіонат світу цього сезону прийме чеське місце Нове-Мєсто (7-18 лютого).

Календар і розклад етапів КС

Етап 1. Естерсунд (Швеція). 25.11 - 3.12

13:30 25.11 Одинична змішана естафета LIVE
 Підсумок
15:50 25.11 Змішана естафета  LIVE  Підсумок
12:20 26.11 Інд. гонка, жінки 15 км LIVE Підсумок
15:30 26.11 Інд. гонка, чоловіки 20 км LIVE Підсумок
16:20 29.11 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок
16:20 30.11 Естафета, чоловіки 4х7,5 км LIVE Підсумок
15:45 1.12 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
15:45 2.12 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
15:00 3.12 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок
17:00 3.12 Гонка переслід., чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 2. Гохфільцен (Австрія). 8.12 - 10.12

12:30 8.12 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
15:25 8.12 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
13:15 09.12 Гонка переслід., чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
15:44 09.12 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок
12:30 10.12 Естафета, чоловіки 4х7,5 км LIVE Підсумок
15:15 10.12 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок

Етап 3. Ленцергайде (Швейцарія). 14.12 - 17.12

15:15 14.12 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
15:15 15.12 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
13:30 16.12 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок
15:30 16.12 Гонка переслід., чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
13:30 17.12 Мас-старт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок
15:45 17.12 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок

Етап 4. Обергоф (Німеччина). 4.01 - 7.01

13:30 4.01 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
15:25 5.01 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
13:25 6.01 Гонка переслід., чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
15:40 6.01 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок
12:30 7.01 Естафета, чоловіки 4х7,5 км LIVE Підсумок
15:25 7.01 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок

Етап 5. Рупольдінг (Німеччина). 11.01 - 15.01

15:30 10.01 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок
15:30 11.01 Естафета, чоловіки 4х7,5 км LIVE Підсумок
15:30 12.01 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
15:30 13.01 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
13:30 14.01 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок
15:45 14.01 Гонка переслід., чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 6. Антгольц (Італія). 18.01 - 21.01

15:20 18.01 Інд. гонка, чоловіки 15 км LIVE Підсумок
15:20 19.01 Інд. гонка, жінки 12,5 км LIVE Підсумок
13:55 20.01 Одинична змішана естафета LIVE Підсумок
15:45 20.01 Змішана естафета LIVE Підсумок
13:30 21.01 Масстарт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок
15:45 21.01 Масстарт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 7. Голменколлен (Норвегія). 29.02 - 3.03

15:15 29.02 Інд. гонка, жінки 15 км LIVE Підсумок
15:15 1.03 Інд. гонка, чоловіки 20 км LIVE Підсумок
14:20 2.03 Масстарт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок
16:20 2.03 Масстарт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок
13:45 3.03 Одинична змішана естафета LIVE Підсумок
15:45 3.03 Змішана естафета LIVE Підсумок

Етап 8. Солт-Лейк-Сіті (США). 8.03 - 10.03

21:25 8.03 Естафета, чоловіки 4х7,5 км LIVE Підсумок
00:00 9.03 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
21:25 9.03 Естафета, жінки 4х6 км LIVE Підсумок
00:00 10.03 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
18:00 10.03 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок
19:50 10.03 Гонка переслід., чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок

Етап 9. Кенмор (Канада). 14.03 - 17.03

18:40 14.03 Спринт, жінки 7,5 км LIVE Підсумок
18:40 15.03 Спринт, чоловіки 10 км LIVE Підсумок
19:10 16.03 Гонка переслід., жінки 10 км LIVE Підсумок
23:10 16.03 Гонка переслід., чоловіки 12,5 км LIVE Підсумок
19:10 17.03 Мас-старт, жінки 12,5 км LIVE Підсумок
23:20 17.03 Мас-старт, чоловіки 15 км LIVE Підсумок
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