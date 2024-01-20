Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Результати гонки

Джерело - Чемпіон.

Збірна Німеччини у складі Ванесси Фогт та Юстуса Штрелоу виграла одиночну змішану естафету у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Другими прийшли норвежці, замкнули трійку представники Австрії.

Збірна України у складі Христини Дмитренко та Артема Тищенко закінчила одиночну змішану естафету на десятою місці

Кубок світу з біатлону-2023/24

Антгольц, Італія

Одиночна змішана естафета

20 січня

Німеччина (0+1) 38:58.0 Норвегія (0+8) +11.2 Австрія (0+4) +28.3 Італія (1+6) +37.9 Латвія (1+6) +39.1 Фінляндія (0+7) +41.4 Франція (2+10) +1:00.1

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10. Україна (0+6) +1:09.9