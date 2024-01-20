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Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Результати гонки
Сьогодні 14:46 281 0
Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Джерело - Чемпіон.

Збірна Німеччини у складі Ванесси Фогт та Юстуса Штрелоу виграла одиночну змішану естафету у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.

Другими прийшли норвежці, замкнули трійку представники Австрії.

Збірна України у складі Христини Дмитренко та Артема Тищенко закінчила одиночну змішану естафету на десятою місці

Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
Одиночна змішана естафета
20 січня
  1. Німеччина (0+1) 38:58.0
  2. Норвегія (0+8) +11.2
  3. Австрія (0+4) +28.3
  4. Італія (1+6) +37.9
  5. Латвія (1+6) +39.1
  6. Фінляндія (0+7) +41.4
  7. Франція (2+10) +1:00.1
...
10. Україна (0+6) +1:09.9
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