Україна фінішувала десятою в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Антгольці

Джерело - Чемпіон.
Збірна Німеччини у складі Ванесси Фогт та Юстуса Штрелоу виграла одиночну змішану естафету у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2023/24.
Другими прийшли норвежці, замкнули трійку представники Австрії.
Збірна України у складі Христини Дмитренко та Артема Тищенко закінчила одиночну змішану естафету на десятою місці
Кубок світу з біатлону-2023/24
Антгольц, Італія
Одиночна змішана естафета
20 січня
- Німеччина (0+1) 38:58.0
- Норвегія (0+8) +11.2
- Австрія (0+4) +28.3
- Італія (1+6) +37.9
- Латвія (1+6) +39.1
- Фінляндія (0+7) +41.4
- Франція (2+10) +1:00.1
...
10. Україна (0+6) +1:09.9