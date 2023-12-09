Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені

Підручний стартував 52-м після спринту

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв гонку переслідування, у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

Норвежець стартував 11 з відставанням в 47,1 секунди. Друга та третя сходинки дісталися землякам Бо-молодшого: Йоганнесу Дале-Шевдалю та Тар'єю Бо.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який покращив свій результат на 33 позиції і став 19-м. Антон Дудченко фінішував 49-м з 4 промахами на вогневих рубежах.

Кубок світу

Гохфільцен, Австрія

Гонка переслідування, 9 грудня