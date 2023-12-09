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Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені

Підручний стартував 52-м після спринту
Сьогодні 14:12 527 0
Підручний відіграв 33 позиції, Бо виграв гонку переслідування в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв гонку переслідування, у межах другого етапу Кубка світу з біатлону в Гохфільцені.

Норвежець стартував 11 з відставанням в 47,1 секунди. Друга та третя сходинки дісталися землякам Бо-молодшого: Йоганнесу Дале-Шевдалю та Тар'єю Бо.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який покращив свій результат на 33 позиції і став 19-м. Антон Дудченко фінішував 49-м з 4 промахами на вогневих рубежах.

Кубок світу
Гохфільцен, Австрія
Гонка переслідування, 9 грудня
1. Йоганнес-Тінгнес Бо (1+0+0+0)  33:05,1
2. Йоганнес Дале-Шевдаль (2+0+1+0)  +22,6
3. Тар'єй Бо (1+0+1+0)  +28,4
...
19. Дмитро Підручний (0+0+1+1)  +2:50,2
49. Антон Дудченко (1+1+2+0)  +5:13,0

Нагадаємо, Меркушина фінішувала 23-ю у спринті Кубка світу в Гохфільцені.

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